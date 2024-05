Ruba cosmetici in un negozio del centro e si dà alla fuga: 28enne rintracciato e denunciato dalla polizia

Avrebbe rubato diversi cosmetici e articoli per l'igiene personale in un negozio del centro, ma a rintracciarlo, fermarlo e denunciarlo per furto aggravato sono stati gli agenti della squadra volante intervenuti subito dopo i fatti.

A finire nei guai un 28enne già noto alle forze dell'ordine e più volte deferito per reati contro il patrimonio che il bottino lo aveva nascosto in uno zaino.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Il giovane avrebbe approfittato della distrazione di alcuni dipendenti per rubare la merce e, arrivato alle casse, si sarebbe dato alla fuga. Un dipendente avrebbe anche provato a inseguirlo, ma il 28enne è riuscito a far perdere le sue tracce. Non aveva però considerato che nel negozio c'è il sistema di videosorveglianza e così gli agenti intervenuti dopo la segnalazione alla sala operativa, visionate le le immagini e raccolte le testimonianze sono riusciti a identificarlo e individuarlo segnalandolo all'autorità giudiziaria.