Prima gli ruba le chiavi di casa e poi gliela svaligia ma viene arrestato in flagranza

Prima ruba le chiavi di casa a un'anziano e poi gli svaligia l’appartamento.

Ma il colpo, orchestrato insieme ad altri due complici è finito con l'arresto da parte della polizia.

I fatti risalgono alla giornata di ieri, venerdì 15 aprile, quando al 113 è arrivata una segnalazione di furto in abitazione.

La sala operativa della questura ha infatti ricevuto una segnalazione da parte di un uomo il quale ha riferito che poco prima il suocero si era accorto che ignoti gli avevano rubato le chiavi dell’abitazione dalla propria autovettura. Lo stesso, dopo essersi recato nell’appartamento dell’anziano, mentre si trovava sul pianerottolo, ha visto tre persone uscire dalla porta dell’abitazione. Uno dei tre, per guadagnarsi la fuga, gli ha sferrato un pugno sul viso, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno notato i tre individui uscire dal portone del palazzo e intuendo che potessero essere gli autori del furto, si sono messi prontamente all’inseguimento degli stessi, riuscendone a bloccare uno e a recuperare la refurtiva.

La persona bloccata, un giovane di 31 anni di origine romane, è stata arrestata per il reato di rapina impropria e accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.