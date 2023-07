Tragedia a Roseto: uomo muore folgorato mentre tenta di aggiustare un contatore elettrico

Tragedia nella serata del 20 luglio a Roseto degli Abruzzi. Un uomo di 76 anni originario del posto, in località Cologna Spiaggia, è morto folgorato mentre maneggiava un cavo elettrico collegato a un contatore. L'uomo si trovava in una rimessa di sua proprietà, è morto sul colpo. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'impianto elettrico e il personale sanitario del 118 di Giulianova che ha constatato il decesso del 76enne. A fare chiarezza sull'incidente sarà la polizia scientifica che si è occupata dei rilievi.