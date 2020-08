Scoperto a Rosciano un allevamento abusivo di cinghiali: denunciato un cacciatore [FOTO]

Scoperto dai carabinieri forestali di Pescara un allevamento abusivo di cinghiali a Rosciano, in contrada Milano. L'operazione ha portato alla scoperta di quattro animali rinchiusi in un'area recintata, di proprietà di un cacciatore cinquantenne di Cepagatti. I cinghiali, due adulti e due cuccioli, erano stati prelevati dall'ambiente selvatico dall'uomo che probabilmente li utilizzava per l'addestramento di cani da caccia.

Per allevare cinghiali infatti, considerati dalla legge come animali pericolosi per l'uomo, occorre un'autorizzazione speciale e gli stessi devono essere nati in allevamento e non possono essere prelevati dallo stato selvatico. L'allevamento sequestrato è stato affidato allo stesso indagato, che rischia fino a 3 mesi di carcere e sanzioni dai 7 mila ai 103 mila euro. Allertato anche il servizio veterinario della Asl per per i controlli da effettuare sullo stato di salute degli animali.

Il comandante del gruppo carabinieri forestali di Pescara: