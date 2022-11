Rompe alcuni oggetti e li fa cadere nella tabaccheria della stazione, nei guai per danneggiamento

Ci sono anche un paio di interventi eseguiti nella stazione centrale di Pescara nel bilancio della attività del compartimento polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nell'ultima settimana.

Questi i numeri dell'attività svolta: 2.680 persone controllate, 2 denunciati, 186 pattuglie impiegate in stazione e 40 a bordo treno, per un totale di 80 convogli ferroviari presenziati.

Inoltre 24 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di polizia ferroviaria. 5 minori non accompagnati rintracciati.

Durante la settimana è stata eseguita anche un’operazione “Oro Rosso” durante la quale sono stati effettuati controlli straordinari nei depositi di materiale ferroso, lungo le tratte ferroviarie e su strada, al fine di contrastare il fenomeno dei furti di rame e di altri materiali ferrosi in danno delle imprese ferroviarie e non solo. Tale fenomeno, infatti, colpisce infrastrutture del settore dei trasporti, ma anche dell’energia e delle telecomunicazioni, provocando spesso l’interruzione di pubblici servizi come quello assicurato dai treni.

A Pescara, la Polfer è intervenuta all’interno della tabaccheria situata nell’atrio stazione perché un 49enne cittadino italiano, in stato confusionale, ha divelto e gettato a terra alcuni oggetti. È stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento. Sempre nella stazione centrale, nel corso dei consueti servizi di vigilanza, sono stati rintracciati e riaffidati tre minori.