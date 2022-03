Rogo distrugge un furgone nella notte a San Silvestro [FOTO]

Un furgone telonato è andato a fuoco la notte scorsa a San Silvestro, in un parcheggio lungo la strada provinciale. Il rogo è scoppiato verso le 23,30 e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con due mezzi. Le fiamme hanno distrutto il furgone e parzialmente interessato anche altri veicoli che erano parcheggiati nella stessa area di sosta. Non si conoscono le cause che hanno generato l'incendio, anche se dovrebbe trattarsi di un problema elettrico al mezzo che avrebbe poi generato il rogo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia per mettere in sicurezza l'area e regolare la viabilità lungo la strada provinciale. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.