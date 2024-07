Auto avvolta dalle fiamme in via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle

Auto a fuoco, nella notte, nel quartiere Fontanelle, in via Caduti per Servizio, in corrispondenza del civico 49. Si tratta di una Fiat Panda blu e bianca, appartenente a un'anziana donna. Torna dunque l'incubo degli atti incendiari che la scorsa estate hanno messo in allarme i residenti della zona. Le fiamme avrebbero divorato l'auto intorno alle 3.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti della polizia sono al lavoro per cercare di capire la natura dell'incendio, che potrebbe essere doloso. Sul posto è intervenuto anche il consigliere comunale Domenico Pettinari.