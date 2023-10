Fissato l'ultimo saluto a Roberta Olivieri, ex arbitro nella Serie A femminile

È stata decisa la data del funerale di Roberta Olivieri, l'ex aribtro di calcio che ha diretto le partite nella Serie A femminile al culmine di una lunga carriera sportiva nella sezione Aia-Figc di Pescara.

La Olivieri è venuta a mancare a soli 49 anni a causa delle complicazioni di un intervento chirurgico alla testa cui si è sottoposta nei giorni scorsi a Frosinone.

Lascia il marito Danilo, i figli Matilde, Leandro e Maddalena, i genitori Maria e Lucio e il fratello Davide. Lavorava nel conservatorio.

Roberta era apprezzata da tutti per il suo modo di fare alla mano e sempre con il sorriso sulle labbra. La sua bontà le consentiva però di essere allo stesso tempo tenace, caparbia e molto determinata. La camera ardente verrà allestita nella casa funeraria "La dimora del silenzio" in via Massimo D'Antona 15 a Montesilvano da martedì 24 ottobre (dalle ore 8:30 alle 19:30) mentre le esequie verranno celebrate nella parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate in strada Pandolfi mercoledì 25 ottobre alle ore 15.