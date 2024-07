Tentativo di rivolta in carcere: intervengono le forze dell'ordine [FOTO]

Ci sarebbe stato un tentativo di rivolta all'interno del carcere di San Donato dove sono intervenute diverse pattuglie della polizia, dei carabinieri e anche la polizia locale schierata all'esterno e nelle vie limitrofe per ragioni di sicurezza.

Molte le persone che hanno segnalato il passaggio dei mezzi a sirene spiegate, anche quelli in borghese temendo fosse accaduto qualcosa di grave nella zona. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 16.

Sarebbero quindi subito iniziate le trattative per riportare l'ordine con le stesse che sarebbero alla fine andate a buon fine. Per ora non si hanno ulteriori dettagli.