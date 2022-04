Ritrovato lo scooter usato per la rapina nella sala slot di Santa Teresa di Spoltore, era stato rubato a Pescara

È stato ritrovato lo scooter usato per la rapina messa a segno in una sala slot di Santa Teresa di Spoltore domenica sera, 24 aprile.

Il mezzo a due ruote usato dai banditi armati di fucile per l'azione criminale è stato recuperato dai carabinieri della Compagnia di Pescara.

Il bottino aveva fruttato circa 8 mila euro.

Lo scooter è stato rinvenuto a poca distanza da via Maiella ovvero da dove è avvenuta la rapina. Dagli accertamenti si è scoperto che si trattava di un mezzo rubato a Pescara. Ulteriori indagini verranno eseguite per chiarire dove e quando sia stato eseguito il furto e soprattutto per individuare i due responsabili della rapina. I militari dell'Arma stanno anche analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.