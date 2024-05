Ritrovato Giuseppe Tocco: l'anziano era scomparso lunedì scorso da Chieti Scalo e avvistato a Penne

È stato ritrovato Giuseppe Tocco, il 79enne scomparso lunedì scorso da Chieti Scalo. L'uomo si era allontanato a bordo della sua Lancia Ypsilon versione "Elefantino" colore grigio chiaro.

Come riporta ChietiToday, le ricerche si era concentrano, in particolare, nella provincia di Pescara: a Penne dove ne era stata segnalata la presenza due giorni fa e a Rosciano dove il cellulare dell'anziano ha agganciato una cella telefonica.

Dalle prime informazioni il 79enne è stato ritrovato in contrada Brecciarola (nella zona del Cavallino) in una zona impervia. Le sue condizioni di salute sarebbero buone. Ora si trova in ospedale per accertamenti.