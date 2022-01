Ritrovato a Pescara un ragazzo scomparso da Francavilla al Mare

Ritrovato a Pescara un ragazzo che era scomparso da Francavilla al Mare. Come si legge su Chieti Today, del giovane, che si chiama Denis, non si avevano più notizie da ieri pomeriggio, 4 gennaio: era in piazza Salotto a Pescara, questa sera, quando è stato rintracciato e identificato dalle forze dell'ordine.

Denis, di nazionalità rumena, ha un ritardo cognitivo, e perciò la famiglia, preoccupata, aveva lanciato un accorato appello su Facebook, facendo così avviare le ricerche. Come riferisce l'ex sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, una pattuglia della polizia di Stato lo ha individuato nella nostra città in stato confusionale. «Le sue condizioni sembrano buone», scrive Luciani, «la famiglia è stata avvisata e sta per raggiungere la zona». A confermare il ritrovamento sono anche i carabinieri.