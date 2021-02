Rinvenuto il corpo di uno dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino

Sarebbe stato individuato il corpo di uno dei 4 escursionisti che risultano dispersi dallo scorso 25 gennaio sul Monte Velino.

Come riferisce Ansa Abruzzo, al momento non si sa a chi appartenga.

Tonino Durante, 60 anni, Gianmauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26 e Valeria Mella, 25, tutti del capoluogo marsicano, erano stati travolti da una valanga nella valle Majelama.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. Alle ricerche sta partecipando il nucleo delle unità cinofili dei carabinieri arrivate ieri da Bologna e specializzate nella ricerca di cadaveri.

AGGIORNAMENTO: Come riferisce l'Agenzia Dire che riporta la comunicazione della prefettura dell'Aquila, il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel corso delle ricerche mai interrotte, se non nelle giornate di forte maltempo, e che vanno avanti con unità cinofile, condotte da tutte le componenti presenti sulla zona. Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi.