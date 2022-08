Ritrovato e messo in salvo il coniglio del clochard di piazza Salotto

Ieri, 1° agosto, gli agenti della polizia municipale in borghese, dopo diversi giorni di ricerche, hanno finalmente trovato il clochard di piazza Salotto che teneva un coniglietto in condizioni sanitarie precarie (l'animale era legato a una fune tramite una zampa sanguinante) e sono riusciti a farsi consegnare il roditore. Ne danno notizia gli Animalisti volontari di Pescara, rivolgendo per questo un ringraziamento "a tutti, in particolare al Maggiore Di Persio".

Il coniglio è stato immediatamente portato in clinica, dove ha passato la notte. Sarà dimesso questa sera, dovrà seguire delle terapie ed essere medicato, ma se la caverà. "Ha bisogno di fieno, una gabbia adatta e un'adozione che gli faccia dimenticare tutto il dolore delle ultime settimane", concludono gli Animalisti volontari di Pescara. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 328/2089127.