Ritrovati i corpi di altri 2 dispersi sul Monte Velino dopo quello di Valeria Mello

Dopo quello di Valeria Mello, sono stati ritrovati e recuperati altri 2 corpi senza vita dei 4 dispersi di Avezzano sul Monte Velino, come riferisce l'Agenzia Dire.

A rinvenirli i soccorritori impegnati da settimane nelle ricerche rese difficoltose dal manto nevoso e dal maltempo delle ultime settimane.

A questo punto si attende solo il ritrovamento anche del corpo dell'ultimo escursionista disperso.

«Tutta la comunità abruzzese si stringe commossa alle famiglie di queste povere vittime con tutto l'affetto di cui siamo capaci», dice il presidente Marco Marsilio, «ho ringraziato di cuore il prefetto Cinzia Torraco che questa mattina mi ha dato notizie del primo ritrovamento, per la grande umanità e sensibilità con la quale ha diretto e coordinato i soccorritori, che anche domani continueranno a cercare l'ultimo disperso. Uomini e donne di grande generosità che non hanno mai smesso di cercarli, prima nel tentativo di salvarli e poi per assicurare alle famiglie la restituzione dei loro cari e il diritto a una degna sepoltura».

«Esprimiamo il più profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza ai familiari di Valeria Mella, Tonino Durante, Gianmauro Frabotta e Gianmarco Degni, ritrovati purtroppo senza vita, dopo interminabili giorni di ricerche nel vallone del monte Velino. Una tragedia che colpisce la comunità marsicana e tutta la regione. L’Abruzzo è rimasto in silenzio, da domenica 24 gennaio, giorno in cui non si hanno più avuto notizie dei 4 escursionisti ma con la speranza nel cuore di trovarli miracolosamente ancora in vita. Abbiamo voluto crederci fino all’ultimo, seguendo con apprensione e fiducia le difficilissime operazioni dei soccorritori abruzzesi e provenienti da altre regioni. A nome personale, di rappresentanti istituzionali regionali e di tutti i componenti di Fratelli d’Italia, intendiamo ringraziare, ad uno ad uno, tutti coloro che sono impegnati in questa complicata e drammatica vicenda: le forze dell’ordine, l’esercito, il soccorso alpino e speleologico, il corpo forestale, i vigili del fuoco, la protezione civile con tutti i volontari, a cui resta, ancor più che a noi, quella terribile angoscia dei rinvenimenti privi di vita. Un’ altra giornata di dolore che segna l’ennesima ferita sulla nostra terra, un lutto unanime nella consapevolezza che i genitori, i parenti e gli amici avvertono incolmabile il vuoto generato dalle premature scomparse. Giungano a loro le più sentite condoglianze», si legge in una nota del capogruppo e consigliere di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Guerino Testa e Mario Quaglieri, dell’assessore regionale, Guido Quintino Liris, e del segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.