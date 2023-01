Lieto fine per Soda: l'anziana cagnolina di quartiere di Montesilvano Colle è stata ritrovata

Si è scritto il lieto fine alla storia di Soda, l'anziana cagnolina di quartiere scomparsa il 26 dicembre e per il ritrovamento della quale avevamo raccolto e lanciato l'appello della persona che di lei si prende cura e per la quale, ci dice, “il nuovo anno inizia ora”.

Il ritrovamento è avvenuto il 3 gennaio quando è arrivata la segnalazione di un cittadino che l'ha avvistata a poco più di un chilometro da via D'Andrea (Montesilvano spiaggia) dove della cagnolina si erano perse le tracce.

Di lì l'inizio delle ricerche e altre segnalazioni fino a quando non è stata ritrovata. “Mi ha scodinzolato, è salita in macchina ed è crollata, era stanchissima”, ci viene raccontato. La preoccupazione, oltre che per l'età, era per il Capodanno prossimo e i botti che avrebbero potuto disorientarla ancora di più.

Forse ha trovato un posto sicuro, certo è che Soda è finalmente tornata a casa, a Montesilvano Colle. “Anche se le speranze iniziavano un po' a vacillare – conclude la donna che si prende cura di lei – ho sempre creduto in lei, nella forza della natura che è e nella sua scaltrezza”.