Ritrovata Grisù, la gatta di cui non si avevano più notizie da cinque giorni

Dopo cinque giorni di ricerche è stata finalmente ritrovata Grisù, la gattina di cui non si avevano più notizie dalla scorsa domenica dopo essere scesa dal treno Lecce-Torino all'una di notte, al binario 4 della stazione di Pescara centrale. I proprietari si erano accorti di quanto accaduto solo una volta giunti a Piacenza, alle 7 del mattino. A rinvenire il felino è stato, questa mattina alle 8, un dipendente di Trenitalia, Paolo Piersante, che l'ha poi consegnato alla polizia ferroviaria.

Grisù era ancora in stazione: è stata individuata, infatti, su un muretto a nord del binario 8. Tra le prime persone a giungere sul posto la presidente dell'Enpa Pescara, Miranda Pomante, che ha espresso la sua gioia per questa bella notizia. Gli Animalisti Volontari, ringraziando tutti coloro che in questi giorni hanno partecipato alle ricerche di Grisù, auspicano che i responsabili vengano puniti "come è giusto che sia. E ci auguriamo che episodi del genere non accadano mai più".