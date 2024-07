Cucciolo di cane smarrito sulla A14, soccorso e affidato alle cure del servizio veterinario della Asl di Chieti

Gli uomini delle forze dell’ordine trovano un cucciolo di cane e lo soccorrono. In particolare, la mattina di lunedì 1 luglio, intervengono nell'area di servizio Alento Ovest, lungo l'autostrada A14, nel territorio del comune di Miglianico, dove scovano un piccolo cane meticcio, visibilmente malnutrito e spaventato.

Gli operatori, dopo essere riusciti a tranquillizzare il cucciolo fornendogli cibo e acqua, contattano il servizio veterinario della Asl di Chieti, che avvia subito le procedure per individuare il proprietario del cane. Finora, però, non è stato trovato. Nel frattempo, il cucciolo viene affidato alle cure del servizio veterinario, che si occuperà di lui fino a quando non sarà possibile restituirlo alla famiglia o fino a quando non verrà trovata una nuova casa.

Le forze dell’ordine ricordano a chi affronta viaggi con animali domestici in questo periodo di gran caldo, di avere la possibilità di fermarsi nelle aree di servizio, in cui sono presenti degli appositi spazi recintati per permettere lo sgambettamento dei cani. «Diversamente gli animali domestici devono essere portati al guinzaglio per evitare che, girovagando liberi, possano causare incidenti stradali con conseguenze gravi per loro e per gli altri utenti della strada», precisano gli uomini delle forze dell'ordine.