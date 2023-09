Rito abbreviato per il nonno accusato di violenza sessuale sulla nipote minorenne: fissata la prima udienza

Rito abbreviato per l'anziano imprenditore chiamato a rispondere di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. Ad accogliere la richiesta degli avvocati difensori dell'uomo ultraottantenne che per diverso tempo avrebbe abusato della minore, è stato il 15 settembre gip del tribunale di Chieti (Luca De Ninis) con il procedimento passato al tribunale teatino per la competenza territoriale.

Se infatti i protagonisti della vicenda sono di Pescara, è nella provincia teatina e nello specifico in una delle proprietà del nonno paterno che si sarebbero consumati i presunti abusi. Abusi che sarebbero andati avanti fino ad agosto quando la madre della bambina dopo aver il racconto fattole dalla figlia che in un primo momento si era confidata con un'amichetta. A difenderla è l'avvocato Danielle Mastrangelo.

A luglio era stato nel tribunale di Pescara che si era chiuso l'incidente probatorio utile a capire se la bambina, che gli abusi avrebbe iniziato a subirli quando aveva iniziato il percorso scolastico, fosse in grado di ricordare e se potessero esserci o meno elementi di suggestione. Una consulenza che, aveva già avuto modo di riferire l'avvocato Mastrangelo a IlPescara il giorno dell'udienza, “ha attestato l'attendibilità della minore” sottolineando che a suo carico ci sarebbero "gravi indizi a carico dell'indagato".

Fatta salva la presunzione d'innocenza fino a condanna definitiva dunque, il procedimento prenderà il via il 14 novembre nelle aule del tribunale di Chieti. In vigore nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento alla nipote.