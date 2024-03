Ritirate 24 patenti dai carabinieri di Cepagatti dall'inizio del 2024: 5 le denunce per guida in stato d'ebrezza

Sono ben 24 le patenti ritirate dall'inizio del 2024 da parte dei carabinieri della stazione di Cepagatti, durante i controlli avvenuti soprattutto nelle ore serali e notturne. Sono state denunciate a piede libero 5 persone per essere state trovate alla guida di veicoli in evidente stato di ebbrezza con valori di rilevanza penale oltre il limite amministrativo, mentre altre sette persone sono state segnalate alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti con il conseguente ritiro immediato della patente di guida.