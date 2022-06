Intervento delle forze dell’ordine: ritardi e disagi sulla linea ferroviaria Pescara-Ancona

Ritardi e disagi oggi, 4 giugno, lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona, con rallentamenti fino a 30 minuti che si sono registrati per i treni ad alta velocità, Intercity e regionali. Nello specifico, dalle ore 13.30 il traffico è stato sospeso in prossimità di Pedaso per consentire un intervento delle forze dell’ordine in stazione.

Dalle ore 14.15 la mobilità è poi tornata regolare. Problemi, ovviamente, si sono registrati anche nelle stazioni della nostra città dove erano previste le fermate dei convogli.