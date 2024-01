Arrestato un ristoratore abruzzese trovato con più di un chilo di droga

I carabinieri hanno arrestato un ristoratore abruzzese di 42 anni che sarebbe stato trovato in possesso di più di un chilo di droga.

Come riporta l'agenzia LaPresse, in particolare un chilo di hascisc, 140 circa di marijuana e 1 grammo di cocaina oltre a materiale utile al confezionamento, tagli e pesatura della droga.

Lo stupefacente, già suddiviso in porzioni e singole dosi, in base alle risultanze investigative, sarebbe stato destinato all'attività di spaccio rilevata dai militari dell'Arma.

Sabato 27 gennaio il blitz dei carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Sulmona che hanno fermato l'uomo a Pescasseroli sottoponendolo a perquisizione personale e domiciliare allargata anche all'attività di ristorazione rinvenendo parte dello stupefacente sequestrato. Ritrovati e sequestrati anche appunti vari e la somma contante di 1.700 euro riconducibile alla contestata attività di spaccio. I carabinieri hanno apposto i sigilli anche al ristorante condotto dall'uomo che, al termine delle operazioni, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arrestato, dopo le formalità di rito e gli avvisi fatti al pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Sulmona, è stato trasferito nel carcere peligno in attesa dell'udienza di convalida.