Troppi studenti nel ristorante a ora di pranzo senza il rispetto delle norme anti Covid, locale sanzionato

Un ristorante di Pescara frequentato in particolare dagli studenti degli istituti superiori a ora di pranzo dopo l'uscita dalle scuole è stato sanzionato dopo un controllo da parte dei carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione).

I militari dell'Arma hanno eseguito una verifica riscontrando violazioni relative alla mancata attuazione di misure anti Covid-19 (Coronavirus).

Di conseguenza è partita la contravvenzione. Tra le mancanze rilevate il mancato distanziamento fra i tavoli, posti a sedere e il sovraffollamento, dovuto alla presenza di gruppi numerosi di studenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli sono stati disposti, nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, dal comando carabinieri per la tutela della salute in materia di attuazione delle misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione epidemica da Covid-19 realizzando, in condivisione con il ministero della Salute, uno specifico servizio di controllo in campo nazionale alle strutture di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.