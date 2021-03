Ristorante di un hotel aperto anche a chi non era cliente: 13 multe

I carabinieri hanno accertato che le persone presenti nella sala non solo stavano mangiando su tavolini che non garantivano il necessario distanziamento, ma erano peraltro quasi tutte di passaggio

Hanno scoperto che il ristorante di un hotel era aperto anche a chi non era cliente, elevando così 13 multe. In azione i carabinieri. Il fatto si è verificato in una struttura di Silvi, dove il titolare è stato prima segnalato alla Procura e poi sanzionato insieme a 12 commensali.

I militari dell'Arma hanno accertato che le persone presenti nella sala non solo stavano mangiando su tavolini che non garantivano il necessario distanziamento, ma erano peraltro quasi tutte di passaggio, dunque in palese violazione delle vigenti normative che stabiliscono di poter servire i pasti esclusivamente agli ospiti che alloggiano nelle camere d'albergo. L’attività è stata sospesa per 15 giorni.