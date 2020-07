Insetti nelle cucine, sporcizia ed alimenti congelati irregolarmente: chiuso un ristorante asiatico a Pescara

Insetti striscianti in cucina, sporcizia e condizioni igieniche molto precarie, con confezioni d'acqua lasciate al sole ed alimenti congelati irregolarmente. Per questo, i carabinieri del Nas di Pescara nel corso di un'ispezione in un ristorante asiatico del capoluogo cittadino, nella zona sud della città, hanno disposto la chiusura dell'attività con effetto immediato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presente anche il personale del Sian della Asl. Nelle cucine c'erano alimenti non tracciati, pesce congelato irregolarmente e bevande in cattivo stato di conservazione. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire tracce di bruciatura sui cibi congelati. Sempre i militari del Nas, hanno controllato un ambulante che vendeva alimenti sulle spiagge, completamente abusivo. Sospesa anche in questo caso l'attività con la collaborazione del Sian.