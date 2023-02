Nuova rissa in via delle Caserme, i contendenti fuggono prima dell'arrivo della polizia

Nuova rissa nella zona di Pescara Vecchia ieri sera, sabato 18 febbraio.

Come raccontano alcuni testimoni, l'episodio di violenza si è verificato in strada in via delle Caserme intorno all'1.30.

Improvvisamente una decina di uomini si sarebbero iniziati a picchiare con calci e pugni.

Qualcuno è rimasto anche ferito a causa della colluttazione. Numerosi i presenti che hanno assistito alla scena. Le forze dell'ordine non erano distanti, visto che qualche pattuglia è sempre presente nella zona di piazza Unione, ma i contendenti alla vista dei lampeggianti della polizia si sono dispersi in fretta facendo perdere le tracce. Di sicuro qualcuno avrà avuto bisogno di cure mediche dopo i colpi ricevuti.