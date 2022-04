Rissa in piazza Salotto: identificati dai carabinieri i tre giovani pescaresi responsabili

Identificati dai carabinieri i tre giovani che la sera del 28 marzo si sono resi protagonisti di una rissa in piazza della Rinascita (piazza Salotto). Sono tutti di Pescara e hanno tra i 24 e i 26 anni. A condurre i militari a loro sono state le indagini seguite all'episodio di violenza consumatosi nella piazza centrale della città. Quella sera la segnalazione della rissa era arrivata al 112, ma all'arrivo sul posto era già tutto finito. Uno dei giovani, però, era ancora sul posto e aveva un vistoso taglio sul sopracciglio. Di lì l'attività dei carabinieri che hanno portato all'identificazione dei responsabili che sono stati deferiti in stato di libertà e dovranno ora rispondere di rissa in concorso