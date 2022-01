Maxi rissa fra giovani davanti ad un locale di Pescara: il questore applica 14 "daspo Willy" [VIDEO]

Il questore di Pescara Luigi Liguori ha emesso 14 provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici e zone limitrofe ad altrettanti giovani coinvolti lo scorso 31 ottobre in una maxi rissa davanti ad un locale della città. In quell'occasione, infatti, verso le 4 del mattino, due gruppi di giovani fra italiani e stranieri partecipavano ad una violenta rissa scaturita da un contrasto sorto inizialmente tra due di loro, all’interno del locale. Le indagini della squadra mobile, grazie alle immagini di videosorveglianza ed alle testimonianze dei presenti, avevano permesso di identificare 14 giovani coinvolti nell'episodio. Quattro di loro erano stati costretti a far ricorso alle cure mediche riportando lezioni fra i 7 e 15 giorni di prognosi.

Tutti erano stati poi denunciati per rissa aggravata. Con l'entrata in vigore del dl 20 febbraio 2017 n.14 è possibile per il questore, emettere i "daspo Willy" a carico di chi si rende responsabile di episodi di violenza davanti o dentro ai locali della città. I provvedimenti, che hanno la durata di un anno, prevedono il divieto di accedere e di stazionare nelle immediate adiacenze delle due discoteche del capoluogo nonché il divieto di accedere a tutti i locali e le zone della movida cittadina.