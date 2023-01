Riparata la parte superiore di uno dei bassorilievi danneggiati sul ponte Risorgimento

È stato riparato il corpo illuminante di uno dei bassorilievi posizionati sul ponte Risorgimento, che era stato danneggiato un paio di settimane fa dal vento impetuoso. Lo fa sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia, che dichiara:

"Ci siamo subito mobilitati. L'intervento è stato sollecitato e poi effettuato dalla ditta Sea Simoncelli, che ringraziamo per l'efficacia e la tempestività. Ora è tutto tornato come prima".

Nello specifico, si era sfaldata la parte superiore di una delle colonne storiche che decorano il ponte, più precisamente quella che si trova sul lato destro per chi procede in direzione sud lungo corso Vittorio Emanuele: a sollevarsi era stato l'elemento d'illuminazione apposto su di essa (come su tutte le altre) nel 2014 grazie al progetto del mecenate e imprenditore cittadino Sergio Simoncelli.

Sul posto si erano recati la polizia locale e i vigili del fuoco di Pescara, che avevano messo in sicurezza l'area per evitare che i pedoni passassero accanto alla colonna: l'elemento, infatti, rischiava di staccarsi, portando pertanto anche a gravi conseguenze. Adesso è tutto a posto.