Riparata (dopo l'ironia dei 99 Cosse) una maxi buca nel parcheggio dietro alle Naiadi [FOTO]

Tutto è partito dalla pagina Facebook dei 99 Cosse: il noto collettivo pescarese, sempre pungente nella sua satira, ha preso di mira una maxi buca che si era creata nel parcheggio retrostante alle Naiadi, accanto alla strada parco. Complici le piogge di questi ultimi giorni, la voragine si era aperta nell'asfalto costituendo un pericolo per pedoni e automobilisti. I 99 Cosse ci avevano poi messo del loro realizzando un ironico fotomontaggio che mostrava un uomo intento a pescare nel "lago" formato dalla buca.

Ma, nel giro di poche ore, il Comune è intervenuto e ha risolto il problema, mandando sul posto una squadra di tecnici che ha coperto tutto con il bitume, riportando di conseguenza l'area in sicurezza. Il sindaco Carlo Masci spiega che "i nostri operai chiudono mediamente tra le 80 e le 100 buche al giorno, causate da quello che c'è sotto la strada: gas, luce, acqua, fibra, fognature. Per non parlare degli alberi che distruggono sistematicamente l'asfalto. Non mi sembra che tre anni fa la situazione fosse migliore, anzi era notevolmente peggiore. Voglio comunque sottolineare che è partito il piu grande intervento sulle strade che Pescara abbia mai fatto, anche se per asfaltare 360 km di strade occorrono oltre dieci anni e una cifra irraggiungibile".