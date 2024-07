Nonno accusato di abusi sessuali sulla nipote, l'udienza del processo rinviata a fine agosto

Si sarebbe dovuta svolgere martedì 16 luglio nel tribunale di Chieti l'udienza di discussione per il procedimento con rito abbreviato che vede imputato un nonno accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne.

Nonno paterno che gli abusi sulla ragazzina avrebbe iniziato a compierli secondo l'accusa quando era ancora una bambina.

L'uomo però in aula non c'era perché, spiega l'avvocato di parte civile Danielle Mastrangelo che cura gli interessi della minore e dunque della madre che sporse denuncia dopo che la figlia, era l'estate 2022, raccontò quanto avvenuto prima a un'amichetta e poi a lei e alla zia, ricoverato a Villa Serena.

L’anziano imprenditore chiamato a rispondere del reato che avrebbe compiuto nei confronti della bambina (di Pescara) nella sua tenuta della provincia di Chieti: ragione questa per cui il processo si sta celebrando nel tribunale teatino. Un processo iniziato a novembre 2023 con quella richiesta di rinvio arrivata in aula martedì 16 luglio contro cui però proprio Mastrangelo ha presentato opposizione. Il certificato medico è stato ricevuto dai legali dell'imputato la mattina stessa, spiega l'avvocato a IlPescara, e per tale motivo hanno proposto istanza di rinvio per “legittimo impedimento”. Proprio sulla legittimità dell’impedimento l'avvocato Danielle Mastrangelo ha solevato la sua opposizione sulla base di arresti giurisprudenziali della cassazione secondo cui il ricovero in ospedale non costituisce da solo un impedimento assoluto per l’imputato che potrebbe comunque presentarsi in aula, cosa che tra l’altro spiega l’avvocato, non si è mai verificata. Infatti da quando il procedimento è iniziato non è mai stato presente. Non lo ha fatto neanche davanti al gip di Pescara quando c'è stato l'incidente probatorio e neanche qui a Chieti – ribadisce – dove il processo si sta celebrando.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Il giudice ha deciso di ritirarsi per verificare e ha quindi chiesto alla direzione sanitaria di Villa Serena di comunicare al tribunale se l’imputato era davvero impossibilitato a recarsi in tribunale oppure no. Considerata però la mancata risposta della clinica, il giudice dopo circa 2 ore, si è visto costretto a rinviare il processo e ha deciso di fissare un'udienza straordinaria al 27 agosto nel corso della quale il nonno accusato di aver abusato della nipote, dovrebbe rilasciare alcune dichiarazioni secondo quanto sarebbe stato riferito in aula dai suoi difensori.