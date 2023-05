Rimossi i rifiuti di amianto che erano stati depositati nel parcheggio di via Spiga

Sono stati rimossi i rifiuti di amianto che da più di un mese erano stati depositati in uno stallo, accanto ai cassonetti dell'immondizia, nel parcheggio a pagamento di via Spiga, a due passi dalla galleria Muzii. Ce lo fa sapere la ditta che aveva ricevuto l'incarico direttamente dal Comune di Pescara, ossia la Cogepi: "Come promesso, ieri (9 maggio) abbiamo smaltito l'amianto", dice la stessa Cogepi a IlPescara.it.

"Avevamo infatti assicurato che entro i primi 10 giorni di maggio sarebbe stato rimosso tutto, e così è stato. Vogliamo tuttavia segnalare che c'è ancora dell'amianto abbandonato in giro per Pescara: il Comune non fa in tempo a toglierlo che sùbito, da qualche altra parte della città, riappare un altro mucchio di eternit o di rifiuti speciali. Noi comunque continuiamo a garantire il massimo impegno, mettendoci sempre a disposizione".

Per quanto riguarda lo smaltimento del cumulo di amianto in via Spiga, Cogepi ci informa che "i rifiuti da noi prelevati, e successivamente conferiti in discarica, erano poco più di un quintale". Si trattava di rifiuti tossici e cancerogeni, pertanto molto pericolosi. Ora la situazione è tornata in sicurezza.