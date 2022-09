Ripuliti i rifiuti lasciati all'inizio della strada parco [FOTO]

Dopo la denuncia di Giancarlo Odoardi dell'associazione Rifiuti Zero Abruzzo su quanto accaduto all'inizio della strada parco, dove erano stati abbandonati alcuni rifiuti una volta rimossi i cassonetti dell'immondizia, il Comune di Pescara ci fa sapere che adesso è stato tutto ripulito dagli operai di Ambiente Spa, e resta soltanto il cestino da vuotare.

Odoardi aveva inizialmente segnalato come i bidoni tracimassero di spazzatura, ricevendo come risposta il pronto intervento degli addetti, che era stato sollecitato dal vice sindaco del capoluogo adriatico, Gianni Santilli. Era la fine di agosto.

Contestualmente, però, l'amministrazione aveva deciso di far togliere anche i cassonetti, con il risultato che la gente (in maniera incivile e menefreghista) ha continuato a buttare ugualmente il pattume nello stesso punto, a pochi metri di distanza dalla sede dell'associazione Strada Parco, pur non essendoci più gli appositi contenitori ove conferire i rifiuti. Ora, tuttavia, la problematica è stata risolta.