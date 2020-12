Scaricavano irregolarmente i rifiuti nelle Marche, multe per 14 milioni di euro: coinvolte anche 3 ditte pescaresi

Tonnellate di rifiuti scaricate in modo non regolare impianti di una società di Castelbellino, in provincia di Ancona, da tutta Italia.

Questa la scoperta dei carabinieri forestali di Ancona, Jesi, San Marcello, Senigallia e Genga che hanno notificato sanzioni per oltre 14 milioni di euro a ben 188 società, come riferisce AnconaToday.

Finiscono nei guai tre aziende della nostra provincia tra le 188 coinvolte: una di Pescara, una di Cepagatti e una di Penne.

Le altre ditte hanno sede in 16 province di Campania, Marche, Puglia, Lazio, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia). In base alla ricostruzione dei militari dell'Arma, i tir delle ditte sparse in mezza Italia trasportavano rifiuti da demolizione (rocce, terra e materiali ferrosi) e il conferimento avveniva con il formulario di trasporto (documento che identifica il carico) incompleto, inesatto e in alcuni casi del tutto assente. Un illecito, di tipo amministrativo, che ha fatto scattare multe per oltre 14 milioni di euro alle 188 società coinvolte.

Le sanzioni derivano agli accertamenti dell’indagine denominata “Fango & cash”, portata avanti dalla procura distrettuale antimafia di Ancona sul trasporto irregolare di 640 mila tonnellate di rifiuti. Nell’ambito dell’indagine erano già state eseguite misure cautelari per 5 persone e 4 società. Per quanto riguarda le Marche, le aziende coinvolte hanno sede nelle province di Ancona (125 ditte), Macerata (27 ditte), Pesaro-Urbino (9), Ascoli Piceno (3) e Fermo. Fuori regione, le aziende coinvolte hanno sede nei comuni di Casapesenna, Chieti, Casoli, Foggia, Milano, Concordia Sulla Secchia, Casoria, Pernumia, Pescara, Cepagatti, Tenne, Gubbio, Torgiano, Città di Castello e Roma.