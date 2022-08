A Rosciano scattano le fototrappole per combattere gli incivili

Continua la battaglia che il Comune di Rosciano ha dichiarato all'inciviltà e all'incuria. Merito delle fototrappole, come spiega il sindaco Simone Palozzo: "Grazie al grande lavoro di prevenzione e di sorveglianza, la situazione di abbandono di rifiuti a Rosciano è notevolmente migliorata ma - ammonisce - non possiamo minimamente abbassare la guardia".

Palozzo spiega di aver disposto negli ultimi mesi "un ulteriore potenziamento del servizio di videosorveglianza nei punti e nelle arterie più a rischio. Chiaramente tutti gli artefici di queste malefatte sono stati sanzionati con obbligo di ripristino ambientale e, in alcuni casi, anche denunciati penalmente. Tolleranza zero per il bene del nostro Paese! Avanti così", conclude il primo cittadino.