Rifiuti, degrado e tossicodipendenti nell'androne delle scale del parcheggio comunale della stazione di Porta Nuova [FOTO]

Cumuli di rifiuti e degrado nell'androne delle scale del parcheggio comunale della stazione di Porta Nuova

All'interno di quello spazio, come segnalano alcuni fruitori, c'è un viavai continuo di persone tra senzatetto e tossicodipendenti.

Queste persone si rifugiano in quell'area chiusa perché lontani da occhi indiscreti.

Alcuni ci restano per molto tempo e vivono lì per periodi di giorni e settimane. Qualche mese fa si è verificato anche un principio di incendio provocato da un tossicodipendente poi spento subito dopo da un altra persona che era in quello spazio. Con il passare del tempo si è creato un tappeto di rifiuti. La presenza, ormai praticamente fissa, di queste persone crea anche preoccupazione in alcune donne che hanno l'abbonamento al parcheggio e che hanno timore di fare incontri spiacevoli. Sono stati anche segnalati diversi furti a danno dei veicoli presenti nella struttura gestita da Pescara Multiservice.