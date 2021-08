Rientra a casa e si trova davanti 4 ladri, paura per un giovane

Attimi di paura per un giovane che, nel rientrare a casa, si è trovato davanti 4 ladri che gli stavano svaligiando casa. Come riporta Spoltore Notizie, il fatto si è verificato intorno a ferragosto a Santa Lucia di Spoltore. Presa di mira un’abitazione lungo la strada provinciale. I malviventi sono entrati in azione appena i proprietari si sono allontanati. Il bottino è stato magro ma non altrettanto si può dire dei danni riportati all’interno, che invece sono ingenti.

I ladri, dopo aver forzato un portoncino d’ingresso, hanno lasciato tutto a soqquadro alla ricerca di preziosi e denaro liquido, distruggendo anche alcune porte interne chiuse a chiave. Tuttavia, durante il blitz, il figlio del proprietario è tornato a casa e i 4, tutti con il volto travisato, si sono dati subito alla fuga a bordo di una Bmw station wagon dove ad aspettarli c’era un quinto uomo. A nulla è servito prendere il numero di targa, risultato rubato a un altro veicolo. Così non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri.