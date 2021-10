Automobilista multato dalla polizia provinciale con lo Scout Speed vince il ricorso al giudice di pace

Un automobilista multato dalla polizia provinciale con il sistema dello Scout Speed ha deciso di proporre ricorso al giudice di pace e ha vinto.

Il fatto risale allo scorso 29 aprile quando è stata elevata una contravvenzione per la violazione dell'articolo 142 comma 7 del codice della strada.

Nello specifico l'automobilista stava percorrendo la strada statale 5 nel territorio comunale di Tocco da Casauria superando il limite di 50 km/h di non oltre 10 km/h.

Il ricorrentre ha chiesto l'annullamento del verbale per la mancata segnalazione del dispositivo elettronico di rilevazione della velocità Scout Speed. La Provincia di Pescara si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Nella decisione del giudice di pace si ricorda come l'articolo 142 comma 6 del codice della strada prescrive che le "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili..". Nell'atto vengono citati anche altre norme che confermano come i dispositivi debbano essere visibili in anticipo come l'articolo 2 del D.m. 15 agosto 2007, una circolare del ministero dell'Interno e l'ordinanza della Corte di Cassazione numero 6407 del 12 dicembre 2018.

Nella sentenza si legge ancora: «Preme infine rilevare che lo scout speed deve essere segnalato in maniera chiara e visibile e ciò anche se il ministero dei Trasporti con decreto numero 282 del 13 giugno 2017 aveva stabilito il criterio opposto, nel senso che la segnalazione non è prevista nel caso di rilevazione della velocità con modalità dinamiche, dal momento che il codice della strada non può essere derogato da un provvedimento ministeriale, avente rango di fonte secondaria».

Dunque per queste ragioni, il giudice di pace ha accolto il ricorso dell'automobilista e annullato il verbale.