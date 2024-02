Sospensiva accolta dal consiglio di Stato: altra proroga a La Serenissima per la refezione scolastica

Il consiglio di Stato ha accolto l'istanza di primo grado di sospensione del cambio appalto per il servizio di refezione scolastica negli istituti della città. In sostanza ha confermato il “sì” alla richiesta de La Serenissima di restare lei la società gestrice del servizio almeno fino a quando non ci sarà il pronunciamento definitivo davanti al Tar (Tribunale regionale amministrativo) sul ricorso che ha presentato contro l'aggiudicazione del bando da 18 milioni di euro che ha visto l'assegnazione alla Rete temporanea di imprese (Rti) composta dalla Elior di Miliano e la Sh Gestioni di Chieti.

Lo riferisce l'assessore comunale alla Pubblica istruzione che fa quindi sapere che gli uffici stanno già predisponendo l'ulteriore proroga a La Serenissima per la gestione del servizio che, ad oggi, era prevista fino al 16 febbraio. Il consiglio di Stato, davanti al quale l'udienza di merito si è svolta l'8 febbraio, ha dunque definitivamente ribaltato quanto deciso al Tar in ordine alla sospensiva, con quindi ora la necessità di andare avanti assicurando comunque ai bambini il loro pasto. Di nuovo dunque uno stop al nuovo menù biologico e alle nuove tariffe su cui forte è stato lo scontro politico conclusosi con una rimodulazione che ha consentito di introdurre il contributo comunale anche per la fascia di reddito fino a 30mila euro.

Davanti al Tar l'udienza di merito sul ricorso complessivo e dunque contro il bando che ha visto La Serenissima arrivare seconda, si discuterà il 23 febbraio. Perché si abbia l'esito e dunque la sentenza, si dovrà aspettare circa una settimana. Per questo, spiega ancora Santilli, la proroga cui si sta lavorando prevede un prolungamento della gestione in capo proprio a La Serenissima fino al primo marzo così che gli alunni e le famiglie non subiscano alcun disagio con i pasti sempre e comunque garantiti.

Per quanto concerne la richiesta di sospensiva ora accolta, davanti al consiglio di Stato nella speranza fosse scongiurata, si era costituito anche il Comune.