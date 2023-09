Richiesta di archiviazione per il procuratore Bellelli nell'indagine di Campobasso sull'omissione di atti d'ufficio

È stata richiesta l'archiviazione del presunto reato di omissione di atti d'ufficio per il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli.

Il caso è relativo a un'ordinaria lite di vicinato per l'accesso a un fondo risalente a tre anni fa, quando Bellelli era a capo della Procura di Sulmona.

Come riporta Il Centro, si è parlato erroneamente di un'imminente udienza di fronte al gup (giudice per l'udienza preliminare).

Ma in realtà non è così perché in tal caso Bellelli sarebbe imputato. Inoltre dalla pubblica accusa è arrivata una richiesta di archiviazione visto che il pm ha ritenuto infondata la notizia di reato. A fronte della richiesta di archiviazione chi ha presentato denuncia ha presentato un'istanza di opposizione e per questo motivo, come atto dovuto, è stata fissata un'udienza davanti al gip (giudice per le indagini preliminari).