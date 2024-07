Ricerche a Pescara del 67enne francesce scomparso da Atessa

Sono localizzate a Pescara le ultime tracce del 67enne francese Philippe Pomone, che abitava in campagna ad Atessa scomparso dalla fine del mese di maggio. Come riporta Chieti Today, l'ultimo avvistamento sarebbe stato a Pescara il 31 maggio proprio in città dove è arrivato con un taxi da Lanciano. I figli dell'uomo, che aveva scelto di acquistare casa in contrada Pili nel comune della Val di Sangro, avrebbero avuto riscontro del fatto che il padre sia stato portato in taxi da Lanciano a Pescara. Fino ad ora la scomparsa era stata datata il 23 maggio ad Atessa, ma queste nuove informazioni portano dunque l'uomo a Pescara.

Il tassista sarebbe stato contattato da una pizzeria del centro di Lanciano per venire a prendere l'uomo e portarlo a Pescara. Il conducente avrebbe aspettato anche che Pomone ritirasse del contante in un bancomat della cittadina frentata, prima di accompagnarlo a Pescara. “Chiunque lo abbia incontrato a Pescara può contattare le autorità di Atessa competenti per la scomparsa”, è l'appello dei figli del 67enne, che viene indicato come una persona psicologicamente fragile.