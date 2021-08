Caccia all'uomo nelle campagne di Spoltore, due sospetti ladri sono in fuga

Secondo quanto riferisce Spoltore Notizie, la coppia di malviventi, vistasi scoperta, avrebbe trovato rifugio in un casolare in via Torrette, non molto lontano dal campo di calcetto di Villa Santa Maria

Come riporta Spoltore Notizie, nelle campagne di Villa Santa Maria la squadra mobile della polizia di Pescara, coadiuvata da un elicottero di servizio, sta cercando due uomini in fuga da ieri pomeriggio, sospettati di essere gli autori di diversi furti che si sono verificati ultimamente in zona. L'attività di perlustrazione è andata avanti per tutta la notte ma, finora, senza esito.

Proprio a Villa Santa Maria sarebbe stata segnalata la presenza di due giovani, probabilmente stranieri, di circa 25 anni. Secondo quanto riferisce Spoltore Notizie la coppia di malviventi, vistasi scoperta, avrebbe trovato rifugio in un casolare in via Torrette, non molto lontano dal campo di calcetto della frazione. Tutto era partito dal sistema rilevatore di targhe in dotazione alla polizia locale che, nella giornata di domenica, aveva indicato un’auto sospetta presente sul territorio. Ora le forze dell’ordine stanno continuando le loro ricerche.