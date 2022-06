Scattano le ricerche per un'imbarcazione dispersa, ma era un falso allarme

Motovedetta della guardia costiera ed elicottero dei vigili del fuoco in azione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 giugno, per la ricerca di un'imbarcazione dispersa in mare tra Pescara e Francavilla al Mare.

La presenza del mezzo della capitaneria e di quello dei vigili del fuoco non è passato inosservato alle tante persone presenti sia in spiaggia che sul lungomare.

Ma per fortuna si è trattato di un falso allarme e di una vicenda che si è conclusa a lieto fine.

A richiedere l'intervento dei mezzi di soccorso è stato, come fanno sapere dalla guardia costiera, un bagnino probabilmente troppo zelante che ha temuto che alcuni giovani usciti con un pattino fossero in difficoltà. Le ricerche sono partite prima nella zona di Francavilla al Mare con la guardia costiera di Ortona, ma poi visto che le correnti tiravano verso nord, anche con quella di Pescara. Ma in realtà il pattino oltre a essere poco oltre la linea delle scogliere non era neanche in difficoltà e i ragazzi non avevano richiesto aiuto. Avevano solo fatto un giro più lungo.