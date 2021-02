Per le ricerche degli escursionisti dispersi sul Velino arriva un georadar 3d di ultima generazione

Arriva un altro sofisticato dispositivo per le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul monte Velino dallo scorso 24 gennaio. La protezione civile regionale, infatti, ha coinvolto la società Codevintec Italiana, azienda specializzata in strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico per le scienze della terra e del mare.

In particolare, verrà utilizzata una strumentazione già in uso dalle prime ore della giornata odierna sabato 6 febbraio: si tratta di un georadar che restituisce immagini 3d, che arriva fino a decine di metri di profondità in caso di valanga.

L'operazione è resa particolarmente difficile dalle condizioni ambientali in quota, e sono come sempre impegnati gli uomini del non reggimento alpini, cnsas, vigili del fuoco e forze di polizia, mentre già da ieri quattro operatori della Codevintec sono sul posto per i sopralluoghi e l'azienda opererà a titolo gratuito.