Continuano le ricerche degli escursionisti dispersi sul Monte Velino: torna in azione il super sonar

Proseguono senza sosta le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino. Dopo la pausa notturna domani 2 febbraio si ripartirà con le squadre a terra e gli elicotteri del cnsas, guardia di finanza, carabinieri, polizia, esercito, vigili del fuoco. Le previsioni indicano ancora una finestra di bel tempo che sarà sfruttata proprio dagli elicotteri per trasportare in quota i soccorritori.

Si cerca nella Valle Majelama, ma anche a Valle Genzana e in tutta l’area circostante. Mercoledì e giovedì tornerà in azione il super sonar Recco che sarà collocato a bordo dell’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali, che per le sue caratteristiche tecniche risulta infatti particolarmente indicato. Daniele Perilli, presidente del Cnsas: