Ripartite le ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul Velino, la speranza non si spegne. Stamattina i soccorritori si sono riattivati dopo che il maltempo ieri aveva interrotto le operazioni. Dei quattro non si hanno più notizie da domenica scorsa.

Le squadre di terra del soccorso alpino sono salite in quota con gli sci e si stanno concentrando sull’area di Valle Majelama nel tratto che incrocia la Sella del Bicchero, perlustrando anche tutti i canali. Successivamente sono partite altre squadre di terra del soccorso alpino e della guardia di finanza per scandagliare l’area di Valle Genzana, un po’ più in basso rispetto al luogo interessato dalla valanga.

Nella tarda mattinata sono migliorate le condizioni meteorologiche e così, approfittando della visibilità buona, gli elicotteri hanno avuto la possibilità di decollare e trasportare in quota altre squadre del soccorso alpino, della gdf, dei carabinieri, della polizia, dell’esercito e dei vigili del fuoco. Ci si avvale anche di 3 sonar Recco manuali.