Ricerche in corso (anche con l'elicottero) nel Pescarese per la donna scomparsa da Chieti

Ricerche in corso in provincia di Pescara per Barbara Gagliardi, donna di 47 anni residente a Chieti di cui non si hanno notizie dalla mattinata di lunedì 27 maggio.

Nel pomeriggio di ieri l'automobile della donna è stata ritrovata a Roccamorice.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Del caso si sta interessando anche l'associazione Penelope con l'annuncio di ricerca diffuso anche sui social. Alle ricerche stanno partecipando anche la protezione civile e le forze dell'ordine.

La donna è uscita di casa intorno alle 8 di lunedì e da quel momento non si sono più avute sue notizie. Si è allontanata a bordo di una Nissan Micra di colore rosso metallizzato e targata FN538YT. Barbara Gagliardi è alta 1,77, di corporatura robusta. Chiunque dovesse vederla può rivolgersi alle forze dell'ordine o all'associazione Penelope chiamando il 3475922521.