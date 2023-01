Nessuna traccia di Corrado Cipolloni: proseguono incessantemente le ricerche dell'anziano scomparso da Silvi

Proseguono le ricerche di Corrado Cipolloni, l’uomo scomparso ieri dalla sua abitazione a Silvi in zona Piane Maglierici. Per ora dell'anziano che soffre di Alzheimer non si sono trovate tracce.

Impegnati nelle ricerche anche i volontari della protezione civile di Silvi che da due giorni stanno perlustrando a piedi e con i mezzi le zone attorno all'abitazione dell'anziano, ma con le condizioni meteo tutto è ancora più difficile.

Oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, le unità cinoficile e i volontari di altre associzioni, anche un elicottero sorvola l'area. A partecipare alle ricerche anche il sindaco di Silvi.

Al momento della scomparsa indossava panatolni scuri e giubbotto blu. Se qualcuno dovesse vederlo può chiamare il numero di telefono 333 4582470.