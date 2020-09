Arriva a Pescara per il matrimonio della sorella ma scopre di essere ricercato: fermato all'aeroporto

È tornato in Italia dopo sette anni di assenza, e quando è arrivato all'aeroporto di Pescara per tornare in Germania ha scoperto di essere ricercato, e per questo è stato arrestato. In manette è finito un cittadino italiano di 36 anni che era tornato per il matrimonio della sorella, e lunedì mattina è stato fermato dal personale della polizia di frontiera coordinato da Dino Petitti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due operatori hanno eseguito un controllo a campione prima della partenza del volo per Francoforte che, essendo zona Schengen, non prevede controlli obbligatori per tutti i passeggeri. Interrogato il terminale qualcosa di anomalo è apparso, il ragazzo era destinatario di una misura della prevenzione speciale emessa nel 2016 dal Tribunale di Catania. Il 36enne infatti è responsabile di vari reati come furto, rapina, truffa all'inps e tentata estorsione, tutti reati commessi dal 2005 al 2013 nelle poche occasioni in cui rientrava in Italia dalla Germania. Dal 2013 non era più tornato se non adesso per partecipare alle nozze della sorella. Ritirati tutti i documenti, è stata applicata la sorveglianza speciale e per ora non potrà lasciare il territorio italiano.