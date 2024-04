Deve scontare 2 mesi per spaccio di droga, ricercato sorpreso in auto in via Tiburtina e arrestato

Un uomo di 52 anni è stato identificato e arrestato dalla polizia a Pescara in quanto ricercato.

Nel corso dei controlli svolti dalla polizia, nella serata di domenica 21 aprile, in via Tiburtina gli agenti della squadra volante hanno intimato l'alt a una vettura con a bordo due persone.

Dopo i primi accertamenti, hanno verificato che a carico del conducente potesse essere pendente un provvedimento restrittivo.

L'uomo è stato quindi accompagnato in questura per l'identificazione. Gli agenti, dopo le verifiche, hanno cosi appurato che il medesimo era ricercato perché a suo carico pendeva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare la condanna residua a oltre due mesi di reclusione per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti, il 52enne è stato accompagnato nel carcere San Donato.